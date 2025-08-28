Откриха крадците и на електрическите велосипеди в Исперих

Кражби на два велосипеда са разкрити в РУ-Исперих, съобщиха от полицията.

Между 00.00 и 05.00 часа на 24 август в Исперих бе задигнат велосипед „Украйна“ с монтиран на него елдвигател, оставен под навес в къщата на 73-годишен мъж. Нанесената щета бе за 1200 лв. В хода на образувана по случая проверка е установен извършителят на деянието – криминално проявен и осъждан 43-годишен мъж от село Брестовене.

Друга кражба на електрически велосипед бе извършена през нощта на 20 срещу 21 юли в Исперих. Потърпевшият 73-годишен собственик бе обяснил, че превозното му средство е било подпряно на каравана, паркирана на улица „Арда“, откъдето изчезнало. Нанесената щета бе за 950 лв. Извършител на кражбата е 44-годишен криминално проявен и осъждан мъж от търговищкото село Гърчиново. Установените автори на противозаконните деяния са задържани, водят се проверки.

/e-Razgrad/

