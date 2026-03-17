Откриха крадени дърва в село Здравец и Исперих

Незаконно добити дърва са установени при полицейски проверки на

територията на РУ-Исперих и РУ-Кубрат. Около 10 часа на 16 март на

два адреса в самуилското село Здравец, обитавани съответно от 26-

годишен мъж и 37-годишна жена, са открити над 6 кубика „цер“ без

контролна горска марка и документи за произход. Около 13.30 часа на

16 март в град Исперих е засечена конска каруца, управлявана от 26-

годишен криминално проявен мъж и натоварена с немаркирана

„акация“. Започнати са проверки по трите случая във връзка с

извършени престъпления по чл.235, ал.2 от НК. Около 10.30 часа на 16

март служители на РУ-Кубрат и „Кубратска гора“ установили, че в

частен имот се съхранява добита без редовно писмено позволение

дървесина от вида „липа“. 49-годишният обитател от град Кубрат е

изсякъл, добил и извозил над 5,5 кубика. Срещу него е образувано

бързо производство по чл.235, ал.1 от НК.

Views: 15