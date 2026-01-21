Откриха крадени дърва в Задруга и Китанчево

Незаконно добити дърва са установени при полицейски проверки на

територията на РУ-Исперих и РУ-Кубрат. Около 9 часа на 20 януари

при съвместна акция със служители на ДГС „Сеслав“ в частен дом в

кубратското село Задруга, обитаван от 36-годишна жена, са открити

дърва от вида „цер“ без контролна горска марка и документи за

произход. Около 15 часа на 20 януари в имот в исперихското село

Китанчево е установено, че 26-годишен мъж съхранява близо два

кубика „цер“ без контролна горска марка и придружаващи документи.

По двата случая са образувани проверки по чл.235, ал.2 от НК.

