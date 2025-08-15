Откриха зала „Български войн“ във Военното окръжие

Архиерейският наместник отец Георги отслужи водосвет и освети зала „Български войн“, в която младите хора ще се срещат със славната история.

Залата е във Военно окръжие II степен – Разгради и бе едно от събитията за отбелязване на 147 години от създаването на институцията. Експозицията в залата е подредена от специалистите от Регионалния исторически музей, експонатите са както музейни, така и на Военно окръжие. За част от тях разказаха директорът на музея Таня Тодорова и проф. Росица Ангелова. Те проследяват войнската слава на региона от времената на опълченците до днешните елементи от войнската работа и ежедневие.

Лентата за откриване на зала „Български войн“ прерязаха началникът на Централно военно окръжие полк. Георги Георгиев, кметът Добрин Добрев и зам.-областният управител Назиф Зюлкяр. Всички гости имаха възможност да пуснат послания в кутия на времето за следващите поколения.

В словото си кметът Добрин Добрев при помни, че Военното окръжие в Разград е сред първите подобни в страната, създадено е преди 147 години, непосредствено след края на Руско-турската освободителна война и след това връчи на началника на Военно окръжие подполк. Венцислав Бонев поздравителен адрес.

Сред официалните гости на събитието бяха и: кметовете на Лозница Севгин Шукри и на Кубрат Алкин Неби, представители на останалите общини в област Разград, ръководители на държавни институции, началници на военни окръжия от Североизточна България, бивши служители на Военно окръжие – Разград.

Тържеството започна с издигане на българския трибагреник през сградата, изпълнение от Павел Русев на „Новото гробище над Сливница“ на Иван Вазов и на народни и родолюбиви песни от възпитаници на Музикална школа „Илия Бърнев“, както и приветствия от част от официалните лица.

В приветствието си кметът Добрин Добрев каза, че съзнателните, будни и патриотично настроени разградчани от преди 147 години имат достойни продължители днес в лицето на служителите в него. „Военно окръжие – Разград е едно от най-добрите в страната, защото взаимодейства не само с Община Разград, но и с всички институции и общини в областта. Дейността, която изпълняват, е широкообхватна, но мисията е изключително важна, защото военните окръжия остават пазител на патриотичността, запазват спомена и дават на българските граждани тази гордост, че сме народ със славно минало, много спечелени битки, успешни пълководци, защитили достойно Майка България“, каза той. Добрин Добрев увери, че в Община Разград Военното окръжие ще продължи да има партньор, който винаги ще им съдейства. Той анонсира, че предстои обявяване на съвместна инициатива на двете институции, която цели събуждане на патриотизма у младите хора.

Началникът на Централно военно окръжие полк. Георги Георгиев припомни, че достойно място в историята имат и предшествениците на днешните служители, като разказа, че няколко пъти е извършвана успешна мобилизация на населението – по време на Сръбско-българската война и на Втората световна война, като припомни славната история на Трета дружина в 19-ти пехотен полк. Полк. Георгиев поздрави настоящите служители във Военното окръжие за продължаване на традициите да е сред най-добрите институции от този вид. По думите му показателен за това е фактът, че официални гости на празника им са представители на държавната и местната власт от областта, с които те работят. Полк. Георгиев допълни, че след отпадането на наборната служба военните окръжия са институциите, които се ангажира с възстановяването на военно-патриотичното възпитание на младите хора и пожела на Военно окръжие-Разград да реализира още нови инициативи, като се превръща в мястото, където младото поколение намира своите корени и мотиви за гордост от предците си.

По повод празника ръководството на Централно военно окръжие отличи за постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните задължения, за дългогодишна безупречна служба и доказани професионални и личностни качества – майор Пламена Николова – началник сектор и цивилният служител Свилен Иванов, а със заповед на началника на Военно окръжие в звание от сержант в старши сержант бе повишен Пламен Петров. Благодарствени адреси за добра съвместна работа получиха: директорът на РИМ-Разград Таня Тодорова, началникът на РУО-Разград Ангел Петков, началникът на РС „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Янко Янков, началникът на отдел „Култура, туризъм и международна дейност“ в Община Разград Катерина Ганева, ръководителят на Младежки духов оркестър при ЦРД Милен Бенков, директорът на Музикална школа „Илия Бърнев“ Деян Денчев и преподавателят в нея Детелина Тодорова.

