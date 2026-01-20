Откриха граничния преход „Рудозем – Ксанти“

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев и министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов, заместник-министърът на регионалното развитие Дора Янкова, областният управител на Смолян Захари Сираков, кметове на общини в Смолянска област, жители на региона присъстваха на символично отваряне днес на граничния преход „Рудозем – Ксанти“. На мястото на неработещия граничен пункт пристигна гръцкият заместник-министър на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас.

Това е последната стъпка от продължителен и много важен за регионите и от страна на България и Гърция процес, който финализира свързаността между нашите страни, коментира пред журналисти Георг Георгиев. Според него това е свързано с икономическо благосъстояние, транспортна свързаност, връзки между хората, културен обмен, туризъм и в крайна сметка благосъстояние и за България и за Гърция. Този процес, благодарение на това правителство, се завършва, допълни външният министър.

Отварянето на пътя Рудозем – Ксанти ще стимулира икономическото развитие на област Смолян, активизирайки туризма и бизнеса от двете страни на границата, коментират представители на Областната и общински администрации в региона.

Изграждането на граничен пункт при Рудозем бе договорено с българо-гръцко споразумение през 90-те години. Отварянето на трансграничния път е отлагано в продължение на десетилетия, а последните спънки за откриването на трасето бяха свързани със забавяне на строителството на трасето на гръцка територия.

Views: 18