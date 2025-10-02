Главна Новина

Откриха в камион пет надуваеми лодки за трафик на хора

e-razgrad 02.10.2025 No Comments

Надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора, са открити след оперативна реализация на криминалисти от ОД на МВР.

Около 16.00 часа на 30 септември на територията на Разград е спрян товарен автомобил, шофиран от 60-годишен мъж. В хода на полицейската операция в камиона са намерени пет надуваеми лодки с размери 8х3 метра, пригодени за транспорт на хора. Съпричастните към деянието обяснили, че на границата с Турция лодките са декларирани като тенти. Подготвени били за износ в Германия. Тъй като двигатели и надуваеми лодки с по-големи обеми са на завишен контрол и въведени в рисков профил, вещите са задържани в Митническо бюро – Разград. Собствениците на стоката имат срок да представят документи за произхода и транспорта им. В противен случай се конфискуват в полза на държавата.

Действията на МВР и Митниците са осъществени под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград в лицето на административния й ръководител Тихомир Тодоров.

/e-Razgrad/

