Откриват Зимните олимпийски игри: Александра Фейгин и Владимир Илиев – знаменосци на България

Днес официално се откриват 25-ите Зимни олимпийски игри, които ще се проведат в Милано и Кортина д’Ампецо. България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест различни спорта – участие, което поставя страната ни сред активно включените в зимния спорт на световно ниво. Церемонията по откриването започва в 20:00 часа, а игрите ще продължат до 22 февруари.

Биатлон

Най-голямата група от българската делегация е в биатлона – общо осем състезатели: четирима при мъжете и четири при жените. Традиционно силен за България спорт, биатлонът отново е сред дисциплините, от които се очакват стабилни резултати.

Сноуборд

Също с четирима представители, българският сноуборд ще бъде във фокуса на надеждите за медал. Този спорт се развива изключително успешно у нас, а участниците се считат за едни от най-обещаващите в олимпийската ни група.

Алпийски ски и ски бягане

По трима българи ще стартират в алпийските ски и в ски бягането – дисциплини, в които страната ни традиционно участва с амбиция за подобряване на класиранията и натрупване на международен опит.

Ски скок и фигурно пързаляне

В ски скока и фигурното пързаляне България ще има по един представител, като и тук очакванията са за достойно представяне в конкуренцията на силни национални отбори.

Откриването: четири локации и двама знаменосци

Тази вечер церемонията по откриването ще се проведе на четири различни локации, като основната сцена е легендарният стадион „Джузепе Меаца“ в Милано. Именно там българският флаг ще бъде носен от фигуристката Александра Фейгин – една от най-ярките ни надежди в зимните спортове.

В Кортина знаменосец ще бъде биатлонистът Владимир Илиев – един от най-опитните ни спортисти, за когото това е пето участие на Олимпийски игри. Присъствието му като знаменосец е признание за дългогодишния му принос към българския биатлон.

