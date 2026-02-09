Откраднаха пари и документи от микробус в с. Балкански

Сигнал за кражба от товарен автомобил е получен около 10 часа на 6
февруари. От оставен незаключен „Фолксваген Крафтър“ в село
Балкански изчезнала мъжка чантичка с кожен портфейл, лични
документи и сумата от 90 евро. В хода на предприетите незабавни
оперативно-издирвателни действия е установено, че извършител на
деянието е 58-годишен криминално проявен и осъждан мъж от
Балкански. Откраднатите вещи и сумата от 40 евро са върнати на
собственика. Започната е проверка за извършено престъпление по
чл.194, ал.1 от НК.
