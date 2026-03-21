Отиде си Чък Норис

Американският актьор и майстор на бойните изкуства Чък Норис почина на 86-годишна възраст в болница в американския щат Хавай. Новината съобщиха първоначално от изданието TMZ, а впоследствие официално изявление разпространи и семейството на звездата на 20 март 2026 година.

Внезапно влошаване на състоянието

Според разпространената информация лекари приеха по спешност екшън легендата в лечебно заведение в четвъртък, след като той претърпя внезапен медицински инцидент на остров Кауаи. Въпреки усилията на медиците, актьорът издъхна на следващата сутрин, заобиколен от своите близки.

Дни преди фаталния край, на 10 март, актьорът отпразнува своя 86-и рожден ден. По този повод той публикува видеоклип в социалните мрежи, в който демонстрира отлична физическа форма по време на тренировка по бокс на открито.

„Аз не остарявам. Аз се развивам„, написа Чък Норис в личния си профил по повод празника си. „Няма нищо по-хубаво от малко физическа активност в слънчев ден, за да се почувстваш млад„, допълни той във видеобръщението към многобройните си фенове по света.

