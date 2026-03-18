Отиде си Слава Рачева

Една от онези светли личности, които играят роли, но остават завинаги в сърцата на хората. С нея си отива една цяла епоха — време на доброта, на чиста детска радост и на онзи топъл, познат глас, който десетилетия наред ни изпращаше към съня с „Лека нощ“.

Родена в София през 1938 г., тя посвещава живота си на изкуството. Пътят ѝ минава през сцената, музиката и театъра, но истинското ѝ призвание остава там, където живее най-чистата публика — при децата. Кукленият театър се превръща в нейна съдба. И в този свят тя играеше, всъщност тя вдъхваше живот.

Образът на Педя човек – лакът брада я направи част от всяко българско семейство. През него тя разказваше приказки, които забавляват, възпитават, топлят и остават. Десетки роли на сцената. Глас, който помним от радиото, дублажа и вечерите на детството. Присъствие, което носеше светлина. И дори в трудни времена — като директор на Столичния куклен театър — тя остава човек, който пази и отстоява изкуството с достойнство.

Наградите са признание. Но истинската ѝ следа е в паметта на поколения деца, които са заспивали с нейния глас и са израснали с нейните приказки.

Светъл път на една голяма актриса!

И на един много светъл човек!

Слава Рачева беше в Разград в рамките на Първия международен фестивал за детска и младежка публика през ноември 2019 г. и това беше възможност и децата на Разград да се срещнат с нея. За тези, които нямаха възможността да я срещнат, за всички, които обичат и с умиление си спомнят за Педя човек, e–Razgrad.bg тогава разговаря с актрисата веднага след срещата ѝ в Дома за стари хора в Разград, за да предаде нейните послания на своите читатели. Поговорихме и с Педя човек – защото много мъдрост има в неговата „Лакът брада”. Цялото интервю можете да прочетете ТУК.

