Отборът на НПТГ „Шандор Петьофи“- на първото място и във възрастта 8-10 клас в „Ученическа волейболна лига“ в първенството 2025/2026 г.

Отбора на НПТГ „Шандор Петьофи“- на първото място и във възрастта 8-10 клас в „Ученическа волейболна лига“ първенство 2025/2026 г.

От 17 години първенството се провежда единствено в Разград по идея на Сашо Панчев, подкрепян от колегите си от всички училища в горен курс на обучение с партньорството на СК „Спорт за всички-Разград“.

Настоящото първенство в тази група се проведе в спортната зала на НПТГ, предоставена безвъзмездно от ръководството на училището. То бе най- оспорвано от всички години досега.

Участваха 3 отбора в двубои всеки срещу всеки. И най- емоционална бе срещата между отборите на ППМГ“ Академик Н. Обрешков“ с треньор Димана Захариева и домакините от НПТГ „Шандор Петьофи“ с треньор Сашо Панчев. През цялото време водеше в резултата ту единият, ту другият тим. Размениха си по един гейм, но в тайбрека с малка разлика победиха момчетата на Сашо Панчев, които заслужиха и купата за първото място.

На третото място се класира вторият отбор на НПТГ.

Купите и медалите връчиха директорката на НПТГ „Шандор Петьофи“ Биана Тодорова и Иван Петров – старши експерт по ФВС към РУО -Разград.

За заслуги към провеждането на първенството г-жа Тодорова бе наградена със златен медал от съорганизатора на първенството Здравко Душков – председател на СК „Спорт за всички“. Участниците получиха и солети „Хрус Хрус“ – подарък от „Млин 97“ АД.

За да я има проявата заслуга имаха : Община Разград, „АДМ“ АД, „Асембли“ ООД, „Пилко“ ЕООД, ЕТ „Иван Пенев“. “ Млин 97″АД, „Агромаксинвест“ ООД.

Здравко Душков

