Основни храни поскъпнаха двойно за месец

Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата разкриват тревожна тенденция на рязко поскъпване на основни храни от началото на 2026 г., като при някои продукти цените на едро са се увеличили повече от два пъти. Този ценови шок съвпада с първия месец след присъединяването на България към еврозоната и изглежда значително по-остър в сравнение със същия период на миналата година.

Най-драстичен е скокът при зеленчуците – зелените чушки са поскъпнали със 142% до 2,76 евро за кг, червените чушки са нагоре с 88%, а тиквичките отбелязват ръст от 119%. Макар сезонният фактор винаги да влияе на предлагането през зимата, мащабът на настоящото увеличение е трудно обясним само чрез него, пише „Труд“.

Сравнителният анализ с началото на 2025 г. показва сериозни аномалии. Ако миналата година картофите са поскъпнали с едва 8,2%, сега ръстът им е близо 22%. При зелето и лимоните разликата е още по-фрапираща – скокът през 2026 г. е съответно 23,1% и 24,2%, докато година по-рано е бил символичен.

Особено показателен е случаят с доматите, които в момента поскъпват с близо 16%, докато през същия период на 2025 г. са поевтинели с 14%. Тези данни поставят под въпрос причините за пазарната динамика, тъй като основните енергийни разходи не оправдават подобни ценови равнища.

Цената на природния газ през януари 2026 г. е с 25% по-ниска от миналогодишната благодарение на вноса от Азербайджан и изгодните доставки на втечнен газ, а поскъпването на борсовия ток за бизнеса, макар и налично, не е в размери, които да налагат двойно увеличение на крайната продукция.

При млечните продукти ситуацията е разнопосочна, но също буди въпроси. Докато кашкавалът, сиренето и прясното мляко бележат умерен ръст до 3,4%, киселото мляко неочаквано поевтинява с близо 7%. На този фон маслото се откроява с ръст от близо 14% на едро, което рязко го разграничава от останалите продукти в категорията.

Общата картина сочи, че въпреки сравнително ниската обща инфлация в страната, ежедневната потребителска кошница е подложена на натиск, който не може да бъде аргументиран единствено с производствените разходи за отопление на оранжерии или сезонност, което оставя съмнения за спекулативно вдигане на цените след смяната на валутата.

