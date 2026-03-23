Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2025 година в област Разград

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

През 2025 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 40.8 хиляди. Коефициентът на икономическа активност за населението в същата възрастова група е 67.5%, като в сравнение с 2024 г. намалява с 0.9 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 38.8 хил., или 45.1% от населението на 15 и повече навършени години в областта.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 37.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група в област Разград през 2025 г. е 61.6%. Коефициентът на заетост при мъжете (15 – 64 навършени години) е 66.9%. При жените в същата възрастова група коефициентът на заетост е 56.2%. По стойност на общия коефициент на заетост (15 – 64 навършени години) за 2025 г. област Разград се нарежда на 24-то място сред областите в страната. Най-висок е този показател в област Варна – 77.9%, а най-нисък в област Монтана – 56.9%.

През 2025 г. от всички заети лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград 31% са с висше образование, 52% със средно образование и 17% с основно и по-ниско.

При висшистите в същата възрастова група коефициентът на заетост през

2025 г. е 91.3%, на тези със средно образование е 64.6%, а за лицата с основно и по-ниско образование – 35.2%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград през 2025 г. са 3.6 хиляди. През 2025 г. коефициентът на безработица (15 – 64 навършени години) е 8.7%, като в сравнение с 2024 г. намалява с 1.0 процентен пункт.

През 2025 г. икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград са 19.6 хил., от които 8.3 хил. са мъже и 11.3 хил. жени. Коефициентът на икономическа неактивност за същата възрастова група е 32.4% – съответно 27.0% за мъжете и 37.9% за жените.

ТСБ – Север

