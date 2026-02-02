Спортът

Осем медала за стрелците с лък от турнира „Загорски стрелец“ в Стара Загора

e-razgrad 02.02.2026 No Comments

В Стара Загора  се проведе турнир за деца „Загорски стрелец“. Състезанието бе една    проверка преди държавния шампионат в София в началото на март.  СК“Антибиотик“ регистрира 8 участника, водени от треньора Боян Бонев.

Нашите състезатели спечелиха 8 медала от 12 възможни.

При момичета под 13 год Никол  Илиева спечели сребърен медал, като две точки я разминаха от златото,  и показа и много добър резултат, а Валентина Кънчева спечели бронза.

Момчета под 13 год Преслав Маринов заслужи сребърния медал, а съотборникът му Константин Борисов се окичи с бронз.

При момичетата под 15 години Илияна Колева заслужено спечели среброто, следвана от съотборничката си Елиф Хасан , която взе  бронзов медал.

При момчетата  под 15 години Александър Петков и  Боян Илиев  спечелиха среброто и  бронза в тяхната група ,  като и двамата състезатели стреляха при по-големите за първа година .

Така всичките ни състезатели спечелиха медали , поздравления за успеха на отбора , както и за треньора Боян Бонев!

Благодарим и на  „Фарма –Тийм БГ“ ЕООД , които  подкрепиха участието ни в това състезание!

 

Красимир Дяков

