Осем медала за стрелците с лък от турнира „Загорски стрелец“ в Стара Загора

В Стара Загора се проведе турнир за деца „Загорски стрелец“. Състезанието бе една проверка преди държавния шампионат в София в началото на март. СК“Антибиотик“ регистрира 8 участника, водени от треньора Боян Бонев.

Нашите състезатели спечелиха 8 медала от 12 възможни.

При момичета под 13 год Никол Илиева спечели сребърен медал, като две точки я разминаха от златото, и показа и много добър резултат, а Валентина Кънчева спечели бронза.

Момчета под 13 год Преслав Маринов заслужи сребърния медал, а съотборникът му Константин Борисов се окичи с бронз.

При момичетата под 15 години Илияна Колева заслужено спечели среброто, следвана от съотборничката си Елиф Хасан , която взе бронзов медал.

При момчетата под 15 години Александър Петков и Боян Илиев спечелиха среброто и бронза в тяхната група , като и двамата състезатели стреляха при по-големите за първа година .

Така всичките ни състезатели спечелиха медали , поздравления за успеха на отбора , както и за треньора Боян Бонев!

Благодарим и на „Фарма –Тийм БГ“ ЕООД , които подкрепиха участието ни в това състезание!

Красимир Дяков

Views: 18