Орязването на секциите за гласуване в страните извън Европейския съюз продължава

Продължава скоростното прокарване на орязването на секциите за гласуване в страните извън Европейския съюз (ЕС), което ще засегне българите в страни като Турция, Великобритания и САЩ. След вчерашното извънредно заседание на правната комисия днес извънредно поправките бяха внесени и приети на първо четене и в пленарната зала. Това стана с подкрепата на ГЕРБ, БСП, ИТН и „Възраждане“. Против бяха „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Алиансът за права и свободи“ (АПС) на доганистите, „Величие“ и двама независими. От МЕЧ се въздържаха.

Изглежда формиралото се мнозинство възнамерява бързо да приеме окончателно измененията, защото прие срокът за предложения между първо и второ четене да бъде възможно най-краяткият – 3 дни.

Кой ще бъде засегнат?

Измененията обаче ограничават секциите не само в Турция. Законопроектът предвижда в държави, които не са членове на ЕС, извън дипломатически и консулски представителства да се разкриват до 20 секции за гласуване. Според действащия закон няма ограничение за това колко секции могат да се създават, а колко ще са те зависи от подадените заявления. Така за вота през октомври 2024 година в Турция имаше 168 секции, във Великобритания бяха 112, а в САЩ – 53. Ако новите правила бъдат окончателно приети, в тези страни секциите ще намалеят драстично.

По време на дебатите от опозицията неколкократно обявиха, че поправките противоречат на българската конституция, защото според нея всички българи, където и да се намират, в страната или извън нея, имат еднакви права и задължения, което включва и гласуването на избори.

Mediapool

