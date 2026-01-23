Опустошителният циклон „Хари“ предизвиква мащабни наводнения в Южна Италия

В Южна Италия продължава да бушува циклона Хари, който от няколко дни

причинява тежки атмосферни условия, особено в регионите Сицилия,

Калабрия и Сардиния. Проливни дъждове, ветрове със скорост над 100–110

км/ч и мощни морски вълни до няколко метра предизвикват наводнения,

разрушаване на крайбрежни пътища и щети по сгради и инфраструктура.

Заради екстремното време в редица райони са затворени училища,

обществени учреждения и транспортни връзки, а някои семейства са били

евакуирани от домовете си заради надигащите се води и опасността от

свлачища.

Щетите от бурята са значителни — в само един регион, Сицилия,

първоначалните оценки сочат загуби от порядъка на стотици милиони евро,

като властите обсъждат обявяване на бедствено положение с цел по-бързо

отпушване на спешна помощ и възстановяване.

Въпреки драматичната метеорологична обстановка, засега няма съобщения

за загинали, което властите приписват на превантивните мерки и подготовката

на гражданите.

Източник: ANSA.it

