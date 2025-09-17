Определиха кой да създава и разпространява съобщения за предупреждение на населението чрез BG Alert в Разградско

На заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия Николай Атанасов – главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка и защита на населението при бедствия“ и Евлоги Димитров – IT експерт в областната администрация, бяха определени да създават и разпространяват съобщения за предупреждение на населението чрез BG Alert в Разградско.

Двамата получават тези пълномощия на базата обучение в ГДПБЗН а с дейността си ще подпомагат правилното и ефективно изпълнение на задълженията на областния управител.

Заседанието бе свикано от областния управител Владимир Димитров в изпълнение на решение на Министерския съвет за приемане на План за използване на националната система за предупреждение на населението BG Alert.

По време на заседанието бе актуализиран Областният план за защита при бедствия, в частта за ранно предупреждение на населението. В него е включен списък с относимите случаи за използване на системата BG Alert, както и конкретни критерии за извършване на предупреждението при всяка идентифицирана опасност. Допълнително бе утвърдена и стандартна оперативна процедура за използване на системата.

