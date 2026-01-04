Олег Асенов: Тол камерите ще засичат и за камиони в изпреварващата лента. Таксите ще се увеличат средно с 30%

От 1 март се увеличава тол таксата с допълнителна компонента за въглеродни емисии. Ще бъдат увеличени средно с около 30% таксите за превозни средства. Увеличението е максимално за емисионно най-замърсяващите. Това каза директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов в предаването „Тази неделя“ по бТВ.

За категория Евро 6, както и автомобилите, произведени след 1 юли 2019 година, ще ползват отстъпки от тази такса. За електрически превозни средства няма да има такава такса, а другите, които са с ниски емисии, таксата е минимална и увеличението е между 3 до 5 процента, допълни той. Мярката цели подмяна на автопарка с нови тежкотоварни автомобили и намаляване на въглеродните емисии с не по-малко от 2,5% на годишна база, а до 2030 г. – с повече от 15 на сто.

Толкамерите ще засичат и за камиони в изпреварващата лента. „Надявам се да се случи от пролетта“, уточни проф. Асенов.

По думите му въвеждането на „средна скорост“ е довел до значително намаляване на превозните средства, които се движат с превишена скорост. „Превъзпитанието може да се търси година и половина напред, защото ефектът се наблюдава само в отсечките на контрол“, обясни Олег Асенов.

Отсечките, в които ще се отчита средната скорост на пътните превозни средства, ще продължат де се увеличават. За летния сезон ще има още по-голямо покритие. Най-фрапантни са нарушенията в тъмната част на денонощието, добави проф. Асенов.

От толуправлението отчетоха, че през 2025 година са събрани над 1 млрд. лева приходи от толсистемата. Достигнати са 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм.

Той напомни, че от 3 февруари вече ще има и еднодневна винетка на цена 4,06 евро.

Източник Cross.bg

