ОИЦ – Разград се срещна с гимназисти и техни преподаватели

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) проведе среща с ученици от 11-ти и 12-ти класове и техни преподаватели от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” в Разград.

Участниците се запознаха с начините за кандидатстване с проектни предложения по Програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа „Еразъм +”. Разгледани бяха възможните дейности по отделните Ключови действия, както и техните крайни срокове за прием на проекти.

Стана ясно, че срокът за подаване на проектните предложения по Ключово действие 1 „Образователна мобилност”, сектор „Професионално образование и обучение” е 19 февруари 2026 г., като продължителността на проектите е от 6 до 18 месеца. Началната дата за започване на дейностите следва да бъде между 1 юни и 31 декември 2026 г.

Проекти за Акредитации по програма „Еразъм +” в областите на професионалното и училищното образование и обучение могат да се подават до 29 септември 2026 г.

По Ключово действие 2 „Сътрудничество между организации и институции”, сектор „Професионално образование и обучение” сроковете за подаване на проектни предложения са:

Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта – 5 март 2026;

Дребномащабни партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта – 5 март 2026;

Изграждане на капацитет в областта на ПОО – 26 март 2026;

Европейски партньорства за развитие на училищата – 9 април 2026.

Обсъдена беше и Програма „Европейски корпус за солидарност”, по която се приемат предложения за доброволчество, солидарност, знак за качество, стажове и работни места, както и работа в мрежа. От Поканата за представяне на предложения за 2026 г. стана ясно, че сроковете са 18 февруари и 1 октомври 2026 г.

Представени бяха възможностите за пътувания в Европа на 18 годишни младежи по действието DiscoverEU. С негова помощ младите хора могат да опознаят многообразието на Европа, да научат за нейното културно наследство и история и да се запознаят с техни връстници от целия континент.

Кандидатстването става чрез специален формуляр на Европейския младежки портал и участие във викторина. Успешните кандидати се награждават с безплатна карта за пътуване и карта за отстъпки с намаления за културни посещения, учебни дейности, спорт, местен транспорт, настаняване, храна и др.

Присъстващите на срещата бяха информирани за съдържанието на последната брошура на ОИЦ за успешни Европроекти в Лудогорието.

