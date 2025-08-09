ОИЦ – Разград представи европейски възможности за местния бизнес

Екипът на Областния информационен център – Разград проведе среща с представители на малки и средни предприятия от региона.

Участниците се запознаха с условията за кандидатстване на двете активни процедури „Дигитализация на предприятията” и „Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в предприятията” от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП) 2021–2027 г.

Стана ясно, че по първата процедура освен малки и средни предприятия, допустими кандидати са и действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. Всички трябва да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2023 г. и могат да заявят въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, системи за управление на ресурсите (ERP), организация на взаимоотношенията с клиенти (CRM), за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси и подобряване на киберсигурността.

Общият бюджет за страната е 80 млн. лева, минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за индивидуален проект е 5 хил. лева, а максималният до 50 хил. лева. БФП е до 70% от общите допустими разходи за индивидуалните проекти.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в ИСУН 2020 е до 16:30 ч. на 26 септември 2025 г.

Втората процедура е насочена към фирми, които желаят подобряване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници.

Допустимите дейности включват придобиване на енергийно-ефективно оборудване и съоръжения като термопомпи, системи за оползотворяване на отпадна топлина, изолационни системи в сгради, фотоволтаични панели, локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) и др.

Общият бюджет за страната е 126 млн. лева, минималният размер на БФП за един проект е 30 хил. лева, а максималният – до 100 хил. лева. Помощта може да достигне 65% от общите допустими разходи по индивидуалните проекти.

Крайният срок за кандидатстване в ИСУН 2020 е до 16:30 ч. на 13 октомври 2025 г.

Разяснена бе и отворената процедура „Подкрепа за подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България” от Програма „Цифрова Европа” 2021-2027 г. По нея също могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия (МСП). Те ще получат до 100 % безвъзмездни средства, за да въведат съвременни решения и мерки за намаляване на рисковете за киберсигурността им, както и за гарантиране на устойчивостта на икономиката.

Общият бюджет е 4 млн. лева , минималният размер на БФП за индивидуален проект е 5 000 лв., а максималният – до 60 000 лв. за микро- и малки, и до 60 000 евро за средни предприятия.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН 2020 е 15 август 2025 г.

Експертите от ОИЦ представиха и проекта на условията за кандидатстване на предстоящата процедура по ПКИП 2021–2027 г. „Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията”. Основната ѝ цел е да повиши нивото на дигитализация на МСП. Те ще могат да кандидатстват за въвеждане на технологии чрез внедряване на ИКТ системи и приложения, повишаване на киберсигурността и поверителността на данните и въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0.

Бюджетът за страната е близо 102 млн. лева, минималният размер на БФП за индивидуален проект ще е 150 хил. лева, а максималният до 850 хил. лева. Подкрепата е до 50% от общите допустими разходи за индивидуалните проекти.

Във втората част на събитието се анонсираха обявената процедура „Изграждане на мрежа от дигитални клубове” от Националния план за възстановяване и устойчивост и процедурата , която е в процес на обсъждане „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво” от Програма „Развитие на човешките ресурси” (ПРЧР) 2021-2027 г.

Целта на първата е повишаване на достъпа и качеството на обучението на всички заинтересовани страни чрез изграждане на мрежа от дигитални клубове в цялата страна, оборудвани с подходяща техника и интернет свързаност, даващи възможност за безплатно и свободно ползване.

Допустимите кандидати са народните читалища, обществените библиотеки, представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Крайният срок за подаване на предложенията в ИСУН 2020 е 30 септември 2025 г.

Целта на втората мярка е предоставяне на възможности за развитие на социалните предприятия чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение, с цел намаляване на риска от бедност и социална изолация.

Индикативна дата на обявяване на процедурата е 15 август 2025 г.

Накрая бяха представени и активните възможности за работодатели, безработни, неактивни и заети граждани по ПРЧР 2021-2027 г. Те са възможни по процедурите: „Започвам работа – компонент 2 „Обучение”, „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”, „Младежка заетост +” и „Родители в заетост”.

Бенефициент по тях е Агенцията по заетостта, подаването на заявки от работодатели и безработни става в сайта: www.az.government.bg/bg/ .

