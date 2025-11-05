Одобриха още два проекта по Програма „Култура“

Третата сесия за финансиране на проекти по Програма „Култура“ на Община Разград завърши с одобрение на още две инициативи на организации с културна насоченост и със седалища на територията на общината.

Така финансираните от създадената през тази година програма проекти стават общо 7, съобщиха от местната администрация.

Единият от новите одобрени проекти е за заснемане на клип на авторската песен „Равни“. Проектът е на „Еми Денс 12“ ООД, стойността е 2200 лв. Клипът ще бъде представен на концерта на Школата по танци „Еми Денс“ на 25 ноември, в който ще участва и Вениамин. И концертът, и песента са насочени срещу вербалното и физическо насилие в училище.

Вторият одобрен проект е за купуване на женски пирински носии и елементи за носии за читалище „Бузлуджа 2010“, стойността му е също 2200 лв. Новите носии, заедно с нов танц, ще бъдат представени от Танцов клуб „Абритус“ по време на Националния фестивал на клубовете и школите за народни хора „Капанска китка“ през в края на май 2026 г.

На предните две сесии на Програма „Култура“ бяха финансирани 5 проекта – за нови костюми на танцов състав, за създаване на нов фолклорен танц, за участие във фестивал, за възстановка на обичай и за конкурс за младежки подкаст.

