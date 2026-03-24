ОДМВР – Разград създаде организация българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите:

Сектор „БДС“ при ОДМВР-РАЗГРАД ще съдейства на българските

граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да

упражнят правото си на глас в деня на изборите на 19 април 2026 г.

В сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-

Разград е създадена организация българските граждани, които не

притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото

си на глас в деня на изборите:

В изпълнение на нормативните разпоредби на граждани, подали

вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването или

ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден,

унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/

паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на

работния ден на 17.04.2026 г., по искане на гражданите, ще бъде

издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат заявление в сектор „Български

документи за самоличност“ при ОДМВР-Разград или съответното

звено на сектор БДС при Районно управление в дните от 14.04.2026 г. до

18.04.2026 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 19.04.2026 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото

на глас за изборите за Народно събрание, се издават само след

приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес

заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде

във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и

настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от

общинската администрация.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” –

МВР София, ул.”Гурко” №23, тел.:9823754 факс:9877967, e-mail: spvo@mvr.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО

ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е

ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 19 АПРИЛ 2026 Г.

ОДМВР – Разград

Views: 51