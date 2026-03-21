ОДМВР – Разград се сдоби нова техника

Нова апаратура, която ще подпомогне работата на полицейските служители, получи ОДМВР-Разград. В Дирекцията са доставени и инсталирани четири комплекта стереомикроскопи с комбинирано осветление, камера и компютърна конфигурация със съответния софтуер. Те са разпределени в четирите Районни управления – Разград, Кубрат, Исперих и Лозница.

Новата техника е предназначена за оглед на веществени доказателства, документи и печати. Закупена е след проведена обществена поръчка на централно ниво със средства от Фонда за безопасност на движението.

Фирмата, която ги инсталира, се ангажира и с гаранционната им поддръжка, а полицейските служители по места вече са обучени за работа с нея.

Новото оборудване ще облекчи дейността на експертите от Научно-техническата лаборатория и на униформените служители в ОДМВР-Разград.

