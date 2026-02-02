ОДМВР Разград отчита най-високо ниво на разкриваемост на

престъпленията през 2025 година. Това сочи анализът на

статистическите данни за последните пет години. Наблюдава се

устойчиво повишаване на разкриваемостта, като дирекцията

подобрява позицията си в националната класация и от 8-мо място през

2024 г. достига до 3 -то през 2025 г.

През 2025 г. са разкрити общо 949 престъпления, от които 686

регистрирани през 2025 г. и 263 от предишен период. Установените през

изтеклата година извършители са 817 лица, от тях 607 извършители на

деяния, регистрирани през 2025 г. и 210 извършители на регистрирани

престъпления през предходни години. Сред извършителите

преобладават лицата с начално и основно образование, както и

неграмотните лица – 44,3% от извършителите.

Анализът на статистическите данни за престъпността в ОДМВР

Разград през 2025 г. показва устойчивост, като се отчита намаление в

нивото на регистрираните престъпления, вследствие на целенасочена

превантивна дейност и засиленото полицейско присъствие на

територията на областта. Структуроопределящи са общоопасните

престъпления с относителен дял от 52,4%, следвани от престъпленията

против собствеността – 21,33%. През 2025 г. в ОДМВР-Разград са

регистрирани общо 1068 броя престъпления, от които по криминална

линия 933, а по икономическа линия 135 престъпления.

Разкриваемостта на регистрираните престъпления е 64,23%. За

сравнение през 2024 г. процентът на разкриваемост е бил 53,90%.

Влошаване на средата за сигурност се наблюдава по линия

«Измами». Регистрираните през 2025 г. измами са 41 срещу 30 за 2024г.

Ръст се наблюдава при „телефонните измами“. Регистрирани са 11

такива, като три от тях са останали недовършени. През 2024 г.

“телефонните измами“ са били 4. Жертвите на тези престъпления са

възрастни хора над 65 години, притежаващи в домовете си стационарен

телефон.

Основните измами, извършени през 2025 г. на територията на

ОДМВР Разград, са от типа „покупко-продажба на стоки по интернет,

при които жертвите предоставят информация за банковите си карти на

извършителите, заплащат капаро за стока, която впоследствие не

получават, обещания за печалба чрез инвестиции в криптовалута и др.

Влошената оперативна обстановка по линията се дължи на увеличения

брой Интернет измами, при които извършителите действат от друга

територия (много често и от чужбина).

При престъпленията за притежание и разпространение на

наркотични вещества за 2025 г. се отчита ръст с 18,68% (+16 броя),

спрямо 2024 г. Регистрирани са 108 престъпления срещу 91 за 2024 г.

Коефициентът на престъпност е 98,35 броя на 100 хил. души население

(при среден за страната – 109,52 броя). Разкриваемостта е 59,26% при

41,76% за 2024 г. Най-много са установените случаи за притежание на

наркотични вещества в град Разград. В селата са извършени 18,5% от

престъпленията. През изминалата година са регистрирани и 68

престъпления за управление на МПС след употреба на наркотични

вещества.

Зависимостите към алкохол и наркотици остават устойчив

криминогенен фактор, криминалните проявления на които често се

изразяват в различни форми на агресия, както и на различни

престъпления в преследване на користни цели.

Продължава превантивната работа на полицията чрез

информационни кампании, срещи с хората по малките населени места

и разнообразни дейности сред подрастващите.

ОДМВР Разград

