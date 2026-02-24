Огромни наводнения в Гърция след спукване на дига на река Марица

Проливни дъждове изтласкаха река Еврос (Марица), която формира границата между Турция и Гърция, от бреговете ѝ, наводнявайки ниско разположените райони от двете страни на границата.

Пробив на дига в Корнофолия, общност южно от Суфли, избута водите към равнината, потапяйки над 1000 акра обработваеми култури и някои селища.

Гръцките власти в община Суфли са в повишена готовност, като забраняват всякакво движение в засегнатата зона, за да предотвратят инциденти. Екипите за гражданска защита работят с пълен капацитет, тъй като нивата на водата остават критични в няколко речни басейна, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Кметът на Суфли, Панайотис Калакикос, заяви, че производителите са изправени пред сериозен удар върху доходите си в период, който вече е обременен от предишни природни бедствия. Той каза, че опасенията са насочени към общността Лавара, по-на север по поречието на реката, тъй като прогнозата за времето в България предвижда още валежи през следващите 48 часа, което се очаква допълнително да влоши ситуацията в Еврос и неговите притоци, особено река Арда в България.

Настоящите метеорологични прогнози прогнозират още дъжд през следващите 48 часа в България и региона на Еврос, което ще засегне местната икономика като цяло.

Кросс

Views: 10