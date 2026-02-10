Огромни дупки са зейнали на кръговото кръстовище между бул. “ България“ и ул. „Кирил и Методий“

Огромни дупки и ями са се образували на сравнително отскоро новоизграденото кръговото кръстовище между бул “ България“ и ул „Кирил и Методий“ в идеалния център на гр. Разград – алармираха сайта Е-Razgrad водачи на МПС, редовно преминаващи през него. Най – потърпевши от зейналите кратери са водачите , решили да предприемат завой надясно от кръговото в посока „Панчоолу мост“ , защото този участък от кръговото е повреден изцяло . И, ако искат да не си потрошат предницата на автомобила или дори да откъснат предното му колело в дупките , те са принудени да навлязат в участъка на автомобилите, решили да продължат към центъра по ул „Кирил и Методий“, което си е предпоставка за ПТП . Дали строителите на кръговото са пестили от материала или качеството на изработката му е такова , остава мистерия.

Шенол Ахмедов

Views: 216