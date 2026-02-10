Шарено

Огромни дупки са зейнали на кръговото кръстовище между бул. “ България“ и ул. „Кирил и Методий“

e-razgrad 10.02.2026 No Comments
Огромни дупки и ями са се образували на сравнително отскоро новоизграденото кръговото кръстовище между бул “ България“ и ул „Кирил и Методий“ в идеалния център на гр. Разград – алармираха сайта  Е-Razgrad  водачи на МПС,  редовно преминаващи през него. Най – потърпевши от зейналите кратери са водачите , решили да предприемат завой надясно от кръговото  в посока  „Панчоолу мост“ ,  защото този участък от кръговото е повреден изцяло . И, ако искат да не си потрошат предницата на автомобила или дори да откъснат предното му колело в дупките , те са принудени да навлязат в участъка на автомобилите, решили да продължат към центъра  по ул „Кирил и Методий“,  което си е предпоставка за ПТП . Дали строителите на кръговото  са пестили от материала или качеството на изработката му е такова , остава мистерия.
Шенол Ахмедов

