Огромна яма се е образувала от пропадането на шахта за отпадни води

Огромна яма се е образувала след пропадането на шахта за отпадни води по успоредния път на бул. Княз Борис в района на Стария порцелан в Разград – алармираха сайта E Razgrad водачи на МПС , ползващи услугите на фирма ,,Топливо ,, и близката бензиностанция . Образувалият се кратер е в състояние да откъсне предното колело на лек автомобил, ако водачът му се разсее и не види дупката. Положението става доста опасно , когато завали сняг и видимостта на „пътния капан“ силно намалява. А, ако все пак шофьорът види пропадналата шахта и реши да я избегне , то може да се удари в насрещно движещ се автомобил , навлизайки в неговото пътно платно. Редно е отговорните институции да ремонтират компрометираната шахта или поне да я обозначат.

Шенол Ахмедов

