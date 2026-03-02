Ограбиха мъж в дома му в Разград

42-годишен мъж от Разград сигнализирал на 1 март в полицията, че е

станал жертва на грабеж. Около 01.30 часа на 1 март, след като разбили

входна врата, в дома му влезли непознати мъже, които заплашили с

нож него и намиращия се в апартамента 18-годишен младеж да

предадат наличните наркотични вещества. От маса в стаята вземат

мобилен телефон и сумата от 100 евро, както и доза метамфетамин. В

хода на образуваното досъдебно производство по чл.198, ал.1 от НК са

предприети незабавни оперативно-издирвателни действия, в резултат

на които са установени и задържани двама извършители – на 20 и 17

години, криминално проявени от град Разград. При личен обиск у 20-

годишния е открита зелена растителна маса, която при тестване

реагира положително на канабис. Работата по случая продължава под

ръководството на прокуратурата.

Views: 114