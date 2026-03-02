Ограбиха мъж в дома му в Разград

42-годишен мъж от Разград сигнализирал на 1 март в полицията, че е
станал жертва на грабеж. Около 01.30 часа на 1 март, след като разбили
входна врата, в дома му влезли непознати мъже, които заплашили с
нож него и намиращия се в апартамента 18-годишен младеж да
предадат наличните наркотични вещества. От маса в стаята вземат
мобилен телефон и сумата от 100 евро, както и доза метамфетамин. В
хода на образуваното досъдебно производство по чл.198, ал.1 от НК са
предприети незабавни оперативно-издирвателни действия, в резултат
на които са установени и задържани двама извършители – на 20 и 17
години, криминално проявени от град Разград. При личен обиск у 20-
годишния е открита зелена растителна маса, която при тестване
реагира положително на канабис. Работата по случая продължава под
ръководството на прокуратурата.
