Огледаха паметника на полковник Дяков в село Топчии преди заседанието на Областната комисия „Военни паметници“

Във връзка с предстоящото заседание на Областната комисия „Военни паметници“, насрочено за 19 март, както и с постъпили искания от общините Исперих и Разград за ремонт и възстановителни дейности, заместник областният управител инж. Шефкет Шефкет, заедно с главния експерт Николай Атанасов, посетиха село Топчии, за да извършат оглед на място на паметника на полковник Дяков.

Монументът е с изключителна историческа и архитектурна стойност. Открит на 25 октомври 1928 г., със своята височина от 4,5 метра и внушителен стъпаловиден постамент, завършващ с бюст, той се нарежда сред най-значимите военни паметници в областта, наред с този в град Кубрат.

Огледът на паметника установи:

видими пукнатини по самия бюст; нечетливи надписи, които заличават паметта за подвига;

необходимост от предприемане на конкретни действия.

Община Разград вече е изготвила официално предложение до Областната комисия „Военни паметници“ за финансиране на необходимите ремонтно-възстановителни дейности.

Инж. Шефкет Шефкет коментира, че като заместник областен управител поема ангажимент да съдейства максимално за одобрението на предложението.

„Ще направя всичко необходимо, за да може този символ на храбростта да бъде приведен в достоен вид. Историята трябва да се помни и уважава. Наш дълг е да съхраним тези 4,5 метра национална гордост за поколенията след нас“, каза още той.

В заключение той допълни, че ще координира процеса по реставрация, за да бъде гарантирано запазването на архитектурната автентичност на паметника.

