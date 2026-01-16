Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – РАЗГРАД

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР и заповед № 8121з-1260/16.10.2025 г., относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи,

ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – РАЗГРАД

1. полицай – старши полицай – 6 (шест) вакантни длъжности;

2. полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 6 (шест) вакантни длъжности;

3. младши автоконтрольор II – I степен – 4 (четири) вакантни длъжности;

4. младши полицейски инспектор – 3 (три) вакантни длъжности.

