Обявиха старта на XIV Националeн ученически журналистически конкурс „Григор Попов“, вече има и раздел „Видеотворби“

Центърът за ученическо техническо и научно творчество с подкрепата на Община Разград обяви старта на XIV Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов”. Основната тема на творческата надпревара е „Светът под лупа“ (теми по избор). Целта е да се популяризира личността на бележития разградски журналист и театрал Григор Попов, да се повиши интересът на учениците към творческата, изследователската, събирателската и краеведската дейност, както и да се популяризират добрите новини, да се възпитават младите хора в социална и гражданска ангажираност, отстояване на позиция и универсални човешки ценности.

Конкурсът се провежда в четири раздела: публицистични материали за вестник, ученически вестници, радиожурналистика и видеотворби. Новост тази година е разделът „Видеотворби“, за който младите хора ще могат да изпращат видеорепортажи и видеоинтервюта с времетраене до 5 минути или подкаст сесии до 15 минути.

Регламентът на конкурса се разпространява в училищната мрежа в цялата страна и гарантира неговия национален обхват със съдействието на Регионалното управление на образованието в Разград и Националния дворец на децата. В 13-то издание на конкурса участваха ученици от 20 от 28-те административни области в страната.

Конкурсът е за ученици от II до XII клас, като те могат да участват индивидуално или колективно.

Творбите ще бъдат оценявани от жури, в чийто състав влизат публицисти и журналисти. Индивидуалните награди са грамоти и медали, колективните – дипломи и плакети, като по преценка на комисията се присъждат и поощрителни награди.

Срокът на предаване на материалите е 31 януари 2026 г. Те трябва да се изпращат на ел.поща: cutnt.rz-gr.popov@abv.bg. Регламентът е публикуван на интернет страницата на Община Разград, в секция „Образование“/ЦПЛР ЦУТНТ.

Церемонията по награждаване ще се състои на 27 март 2026 г.

/e-Razgrad/

Views: 4