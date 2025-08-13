Обърна се джип, четирима са в болница

Сигнал за пътно-транспортно произшествие по пътя Завет – Брестовене е получен около 14.20 часа на 12 август, съобщиха от полицията.

55-годишен водач на джип „Нисан Терано“ от силистренското село Старо село, движейки се в посока Завет, губи контрол над автомобила и се преобръща по таван извън пътното платно. В автомобила се возели още четирима души – 18-годишно момче и трима мъже на 58, 21 и 49 години. Всички пътници и водачът са откарани в МБАЛ-Разград, където след преглед е установено, че 18-годишният има фрактура на лакътна кост, 49-годишният е с фрактура на носни костици, 58-годишният има фрактура на ребра и комоцио, а 21-годишният – комоцио. На водача е извършена проверка за употреба на алкохол и наркотици. Пробата с дрегер е отрицателна, но „Drug test“-ът отчел резултат, положителен на амфетамин. Мъжът е предоставил кръв за химичен анализ. Настанен е в хирургичното отделение под наблюдение. Води се досъдебно производство.

/e-Razgrad/

