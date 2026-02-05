Общо 989 моторни превозни средства са проверени в рамките на
специализирана полицейска операция за контрол по Закона за
движението по пътищата, проведена в периода от 29 януари до 3
февруари на територията на област Разград. От проверените превозни
средства 122 са товарни автомобили с маса над 3,5 тона.
Пътните полицаи са извършили контрол на 1121 водачи и
пътници, като за установени нарушения са съставени 436 фиша и 31
акта. нарушения.
Акцентът на операцията е бе върху предотвратяване на пътно-
транспортни произшествия и ограничаване на опасното поведение на
пътя – управление след употреба на алкохол и наркотични вещества,
шофиране от неправоспособни водачи, неправилно изпреварване и
маневри, отнемане на предимство, агресивно поведение, както и
неспазване на пътните знаци и маркировка.
Под въздействие на алкохол са установени трима водачи, двама
от които са дали кръвни проби за лабораторен анализ. Осем шофьори
не са осигурили предимство, а двама са извършили неправилно
изпреварване. При проверките е констатирано, че 11 водачи и пътници
не са използвали обезопасителни колани или каски.
Засечени са и 35 случая на управление на технически неизправни
моторни превозни средства. Най-голям дял от нарушенията са
свързани с превишена скорост – общо 541, от които 83 са извършени от
водачи на товарни автомобили.
ОДМВР Разрад
