Общо 989 моторни превозни средства са проверени в рамките на

специализирана полицейска операция за контрол по Закона за

движението по пътищата, проведена в периода от 29 януари до 3

февруари на територията на област Разград. От проверените превозни

средства 122 са товарни автомобили с маса над 3,5 тона.

Пътните полицаи са извършили контрол на 1121 водачи и

пътници, като за установени нарушения са съставени 436 фиша и 31

акта. нарушения.

Акцентът на операцията е бе върху предотвратяване на пътно-

транспортни произшествия и ограничаване на опасното поведение на

пътя – управление след употреба на алкохол и наркотични вещества,

шофиране от неправоспособни водачи, неправилно изпреварване и

маневри, отнемане на предимство, агресивно поведение, както и

неспазване на пътните знаци и маркировка.

Под въздействие на алкохол са установени трима водачи, двама

от които са дали кръвни проби за лабораторен анализ. Осем шофьори

не са осигурили предимство, а двама са извършили неправилно

изпреварване. При проверките е констатирано, че 11 водачи и пътници

не са използвали обезопасителни колани или каски.

Засечени са и 35 случая на управление на технически неизправни

моторни превозни средства. Най-голям дял от нарушенията са

свързани с превишена скорост – общо 541, от които 83 са извършени от

водачи на товарни автомобили.

ОДМВР Разрад

