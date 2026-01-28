Общинският съвет в Цар Калоян разреши изграждането на рибарник край село Костанденец

Общинският съвет в Цар Калоян одобри предложението на кмета Дауд Аляовлу за изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за имот в местността Долна Елия, в землището на село Костанденец. С решението се разрешава изграждане на рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели, както и на съпътстващи обслужващи съоръжения. Теренът е с площ 36 568 кв. м, земеделска земя – нива, трета категория, посочи при представяне на докладната записка кметът. Той обясни, че намеренията на собственика са да използва съществуващата техническа инфраструктура, а достъпът до обекта ще се осъществява по съществуващи полски пътища с връзка към републиканската пътна мрежа.

Кметът добави, че процедурата е реализирана след представени решения на Регионалната инспекция по околната среда и водите и Министерството на земеделието, свързани с екологичните изисквания и промяната на предназначението на земята.

Садет Кърова