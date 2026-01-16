Общинският съвет в Самуил ще обсъди участие на Общината в проект за готовност при бедствия

На първото си за годината заседание, което е извънредно, Общинският съвет в Самуил ще разгледа докладна записка и ще даде становище относно участието на Общината като партньор в проект за повишаване готовността при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Финансирането на проектното предложение е по програма „Развитие на човешките ресурси“, се посочва в докладната записка на кмета Джевдет Азис, публикувана на сайта на общинската администрация.

Заседанието е свързано с необходимостта от своевременно вземане на решение за включване на Общината в партньорство с водещ партньор Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разград. Проектът предвижда обучения, практически учения, оборудване и информационни кампании за привличане на доброволци.

За Община Самуил е предвидено финансиране до 68 152 лв. (34 845,81 евро), като крайният срок за кандидатстване е 30 януари, се посочва в документа, който предстои да разгледат общинските съветници.

Садет Кърова

