Общинският съвет в Лозница ще заседава отново след провал на първото заседание заради липса на кворум

Общинският съвет (ОбС) в Лозница ще има днес ново заседание, след като предходното беше прекратено поради липса на кворум, съобщиха от ОбС.

До прекъсването се стигна, след като общинските съветници от ГЕРБ и част от тези от ДПС напуснаха заседателната зала след гласуване на докладна записка, внесена от кмета на общината Севгин Шукри. Докладната беше свързана с предложение Община Лозница да поеме краткосрочен общински дълг за енергийно обновяване на жилищни сгради. След вота част от съветниците напуснаха залата, без да обявят мотивите си. Поради липса на необходимия кворум заседанието беше закрито и останалите точки от дневния ред не бяха разгледани. Кметът на общината и председателят на Общинския съвет заявиха, че ще бъде насрочено ново заседание.

В дневния ред на днешното заседание са включени 11 точки. Сред тях са за определяне на числеността на персонала на общинското предприятие „Лозстрой“, съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект в землището на село Синя вода, приемане на наредба за поемане и управление на общинския дълг, както и програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2026 година.

Предстои съветниците да разгледат още въпроси, свързани с управлението и отдаването под наем на общински пасища, мери и ливади, продажба и наем на общински имоти, както и отчет за състоянието на общинската собственост за 2025 година.

Последната точка е свързана с изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Views: 25