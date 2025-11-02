Общинският съвет в Кубрат с важни решения за населените места в общината

На редовното си заседание в края на октомври местният парламент в Кубрат коригира допусната техническа грешка в наименованието на улица в село Звънарци, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Корекцията е необходима, тъй като ремонтът се отнася за една и съща улица, но с неправилно вписано наименование.

Общинските съветници подкрепиха предложението Община Кубрат да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по проект „Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци“ – част от инициативата „Компостирай вкъщи“. Проектът предвижда 100% безвъзмездно финансиране на общини, които са изпълнили изискванията по Закона за управление на отпадъците и имат актуални програми за управление на отпадъците за периода 2021–2028 г.

В рамките на инициативата ще бъдат осигурени компостери за домакинствата на територията на общината. Броят на съдовете ще се определи след провеждане на кампания за подаване на заявления по образец, като всеки кандидат ще може да получи един компостер за домашно компостиране. Мярката има за цел да насърчи гражданите към екологично управление на биоотпадъците и намаляване на количеството смесени битови отпадъци.

По време на заседанието беше одобрено и допълнение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 г.“, с което се разрешава продажба чрез търг с явно наддаване на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост в селата Задруга, Равно и Мъдрево.

Съветниците дадоха съгласието си общинското дружество „Кубратска гора“ ЕООД да закупи горски кран за трактор на стойност 41 072,43 лв. без ДДС, или около 21 000 евро. Новата техника ще подобри ефективността при извършване на горскостопански дейности.

В точка „Разни“ общинският съветник от групата на БНД, инж. Бюрхан Мюзелифов, постави редица въпроси от жители на село Севар. Част от тях засягаха текущите ремонтни дейности в местната детска градина и отоплението на помещенията й. Кметът Алкин Неби увери, че в сградата се работи усилено и, че към момента тече цялостното й саниране, а отоплението е осигурено и функционира нормално с допълнението, че все още се изгражда климатичната инсталация тиб „Чилър“. Кметицата на Севар Леман Сюлейманова и съветничката Алисе Незирова, която работи в детската градина, потвърдиха думите на кмета и увериха, че температурите в помещенията не са падали под 20 градуса, а тези дни даже достигнали 26. Бе съобщено също, че покривът на кметството е ремонтиран през септември, а отпадъците от ремонта са изчистени преди две седмици. В допълнение стана ясно, че водоемът в центъра на селото е одобрен за почистване и ремонт след периода на засушаване.

Заседанието премина не без изненади. Тримата съветници от групата на ГЕРБ не участваха в гласуването на три от общо четири докладни записки. Решението им „не участвам в гласуването“ предизвика разногласия сред присъстващите, тъй като в правилника на Общинския съвет са посочени само трите възможности „за“, „против“ и „въздържал се“. Според част от юристите това поведение, което било без аргумент, противоречи на установения ред и може да наложи промени в нормативната уредба. От своя страна представителите на ГЕРБ заявиха, че правото на избор дали да се гласува или не е гарантирано от Закона. Според мнозинството, постъпката може би е била форма на протест, но тази теза беше отхвърлена от не гласувалите.

Заседанието на Общинския съвет приключи след разглеждане на всички точки от дневния ред, като предложения на администрацията получиха одобрението на местните законодатели.

/e-Razgrad/

