Общинският съвет в Кубрат отмени решението за избор на временно изпълняващ длъжността кмет

На извънредно заседание Общинският съвет в Кубрат прие решение за отмяна на предходно свое решение, с което бе определен временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съобщиха от общинската администрация.

Мнозинството от съветниците подкрепиха единствената точка от дневния ред, с която бе отменено решение от 28 януари за избора на Мирослав Йорданов за временно изпълняващ длъжността кмет на община Кубрат. До тази ситуация се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно пълномощията на кмета Алкин Неби. Решението на изборната комисия обаче беше оспорено от Неби пред Административния съд в Разград. Първоначално съдът отказа да спре предварителното изпълнение на решението, но след обжалване Върховният административен съд се произнесе с определение от 10 март, с което отмени този отказ и спря предварителното изпълнение на акта на Общинската избирателна комисия. С постановения съдебен акт действието на решението за предсрочното прекратяване на мандата на кмета се спира до окончателното приключване на съдебното дело.

Садет Кърова БТА / съкратена/

