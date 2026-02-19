Общинският съвет в Исперих ще разгледа предложение за дофинансиране на педиатричното отделение към болницата в града заради отчетена загуба за 2025 година. Докладната е внесена от кмета Белгин Шукри и е публикувана на сайта на общината.

По данни на управителя на болницата д-р Иван Гайдаров през годината са отчетени 293 клинични пътеки за 351 649 лв., при разходи от 543 236 лв., от които 487 008 лв. за възнаграждения. Предварителният счетоводен резултат показва загуба от 191 587 лв., се посочва в докладната.

Кметът предлага през 2026 г. Общината да осигурява ежемесечно дофинансиране до размера на недостига, като се гласува общ лимит от 100 000 евро.

В дневния ред на заседанието са включени 14 точки. Сред тях са за упълномощаване на представител на Общината за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ – Разград. Общинските съветници ще обсъдят още въпроси, свързани с общинска собственост, горски територии, възнагражденията на кметовете на кметства, издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“, както и приемане на годишни отчети за 2025 година. Последните две точки са за изказвания, питания и становища на граждани, и разни.

Садет Кърова

