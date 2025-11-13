Общинските съветници от ГЕРБ организират приемни за бюджета на Община Разград

Общинските съветници от ПП ГЕРБ организират приемни за граждани във връзка с предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Разград за 2026 година, съобщават от пресслужбата на партията.

Приемните ще са в офиса на ПП ГЕРБ – Разград, ул. „Софроний Врачански“ 1 /зад Стария театър/ на:

19 ноември 2025 г. (сряда) – от 17:30 до 18:30 ч.;

26 ноември 2025 г. (сряда) – от 17:30 до 18:30 ч.;

3 декември 2025 г. (сряда) – от 17:30 до 18:30 ч.;

10 декември 2025 г. (сряда) – от 17:30 18.30 ч.;

От ГЕРБ призовават разградчани да откликнат на поканата и да споделят своите идеи и предложения с убеждението, че с общи усилия заедно могат да допринесат за развитието и просперитета на общината.

През 2026 г. приемните дни на общинските съветници от ПП ГЕРБ ще се провеждат редовно – всяка трета сряда от месеца, от 17.30 ч. до 18.30 ч. в офиса на политическата сила в Разград.

