Община Разград припомня възможността за безвъзмездно предаване на стара техника и други опасни отпадъци

Община Разград продължава да предоставя възможност за безвъзмездно предаване на стара техника и други опасни отпадъци, пропомнят от местната администрация.

Центърът за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита функционира от 2020 г. и бе създаден по проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Предаването на отпадъци е безплатно, малка част от тях подлежат на рециклиране, по-голямата част се унищожават, като разходът за това е за сметка на Общината.

Капацитетът на Центъра е 11 контейнера – всеки един за определен вид отпадъци: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, бои, батерии, мастила, лепила, антифриз, фотографски материали, масла, луминисцентни тръби, киселини, разтворители, маслени филтри, лекарства с изтекъл срок на годност, акумулатори и други.

Опасните отпадъци може да се предадат на място в Центъра на ул. „Костур“ 28 в Разград всеки работен ден между 8.30 и 17.30 ч. или в мобилни пунктове по график, който се публикува в началото на всеки месец на интернет сайта на Община Разград в секция „Уведомления“. Двата оборудвани микробуса се позиционират всеки работен ден на един от шестте пункта в града: жк „Орел“ – паркинга до административна сграда на Община Разград; жк. Абритус“ – обръщалото на ул. „Св. Климент“; жк „Васил Левски“ – кръстовищто на ул. „Росица“ и ул. „Струмица“ /до бившата бензиностанция/; жк „Майстор Манол“ – паркинга зад „Разградлес“; кв. „Варош“ – ул. „Антим“ до читалище „Развитие“; Център – паркинга до Средношколското общежитие. Веднъж месечно бусовете посещават и селата от община Разград съобразно обявения график.

Ръководителят на Центъра за рразделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита Иван Дучев обясни, че най-често се предава излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, а най-активният период за предаване на отпадъци е летният, когато обичайно гражданите правят ремонти по домовете си.

