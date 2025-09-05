Община Разград по повод изказване на Джипо Джипов в Народното събрание: Дезинформацията и подвеждането на съгражданите ни е некоректно и деструктивно

По повод изказване на народния представител Джипо Джипов в Народното събрание Община Разград разпространи специално изявление. Публикуваме текста без редакторска намеса:



„Във връзка с изказване на народния представител Джипо Джипов в Народното събрание и последващи коментари от негова страна в социалните мрежи Община Разград държи да информира жителите на региона, че голяма част от твърденията на г-н Джипов са далеч от истината.

На първо място държим да отбележим, че защитените от Община Разград и включени в бюджета на държавата проекти, свързани с водопроводната мрежа, са 6, а не 5. Това твърдение на г-н Джипов буди недоумение, тъй като той, като народен представител би следвало да ги е гласувал или поне участвал в дебатите по приемането на бюджета. Не прави добро впечатление да си от Разград и да не знаеш колко проекта, които касаят региона, от който си избран, са подадени и защитени.

Отношението на Правителството на Република България към гражданите на Община Разград не е „безотговорно неглижиране” и за голяма част от упоменатите от г-н Джипов проекти са подписани споразумения за финансиране между държавната и местната власт. За това гражданите на Община Разград бяха информирани на 19 август както от официалния сайт на общината, така от местните медии. Тогава бяха подписани споразуменията за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на улични водопроводи и сградни водопреносни отклонения за селата Гецово, Осенец, Мортагоново и Стражец, общата стойност на четирите проекта е 756 000 лв. Тъй като народният представител използва политически мотиви и квалификации в коментарите си, държим да отбележи, че кметовете на четирите села са представители на три политически сили, тоест нито правителството, нито ръководството на Община Разград вземат управленски решения с политически пристрастия и категорично не делят хората на „наши” и „ваши”.

Община Разград има очаквания и готовност за подписване на още две споразумения и изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на улични водопроводи – за Разград и за Ясеновец.

С одобрените през август проектите на Община Разград, получили финансова подкрепа от Инвестиционната програма на правителството, стават 10, а общата им стойност е над 40 милиона лева.

Ръководството на Община Разград смята, че дезинформацията и подвеждането на съгражданите ни е некоректно и деструктивно. Далеч по-ефективно би било представителите на местната, законодателната и централната изпълнителна власт да работят заедно за решаване на проблемите на хората от Лудогорието. Това изисква желание и адекватни действия от всички страни. Говоренето на неистини от парламентарната трибуна не е добър пример за такова взаимодействие.“

