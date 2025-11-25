Община Разград кандидатства за изграждане на фотоволтаични централи, някои от тях и със зарядни станции за електрически автомобили

14 докладни записки бяха приети на ноемврийско заседание на Общинския съвет в Разград.

В началото на сесията съветниците приеха изменение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Разград. С промяната се въвежда електронен прием на децата в първа възрастова група в детските градини. тежест при подаването на заявления за кандидатстване.

След дискусия съветниците приеха и План за адаптация към климатичните промени на община Разград 2025 – 2030 г. Кметът Добрин Добрев съобщи, че в момента Община Разград кандидатства по няколко направления за изграждане на фотоволтаични централи, като в някои от проектите има възможности за изграждане и на зарядни станции за електрически автомобили.

Актуализация на Бюджет 2025 също бе сред одобрените предложения за решения. Една от промените във финансовата рамка е свързана с проектиране на светофарни уредби в адаптивно управление с видео трафик детектори на кръстовища в Разград.

Другата промяна е свързана с това, че в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград за 2025 г. са планирани 21 395 лв. от собствени бюджетни средства за изготвяне на проект за многофункционална спортна площадка за колоездене, БМХ и ролкови спортове, включваща асфалтов трак и зона за МТБ умения.

