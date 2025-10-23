Община Разград въвежда електронен прием за детските градини, а той ще улесни цялостната процедура по приема и ще постигне уеднаквяване на процеса по приема във всички детски градини в общината, обяви кметът Добрин Добрев.

Вече е изготвен проектът за допълнение на наредбата условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини. През следващите дни той ще бъде публикуван на сайта на Община Разград за обществено обсъждане, след което предстои дебат и гласуване от Общинския съвет.

С промените ще бъде въведен електронен прием за всички общински детски градини, което ще улесни родителите и ще дигитализира процеса по кандидатстване и администриране на приема в предучилищното образование. Това ще се случи от учебната 2026/27 г.

Предвижда се електронната система да заработи на през месец май 2026 година. Всяко от предвидените три класирания ще се извършва в срокове, съгласно графика на дейностите по приема на деца в първа възрастова група в детските градини на територията на община Разград, който ще бъде публикуван на специализирания сайт за електронен прием в детски градини и на официалната интернет страница на Общината.

Класирането при електронния прием ще се осъществява на база на точкова система, според събраните от всяко дете точки в низходящ ред, съгласно определени критерии:

Постоянен или настоящ адрес на детето в района на детската градина; Деца, чиито брат/сестра посещават избрана като желание детска градина; Деца – близнаци; Деца, посещаващи яслена група в избрана като желание детска градина с разкрита яслена група; Деца, на които единият или двамата родители са починали; Деца от многодетни семейства с три и повече деца; Деца, на които единият или двамата родители са неизвестни; Деца със специални образователни потребности и/или с над 50% вид и степен на увреждане по решение на ТЕЛК; Деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа; Деца, чиито родител е с инвалидност 70% и повече от 70% по решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Резултатите от всяко класиране ще са видни в профила на заявителя и ще бъдат публикуват на специализирания сайт за електронен прием.

Поетапно през следващите 3 години наредбата ще бъде допълвана с текст за електронен прием за останалите групи до четвърта, като електронният прием и ще се отнася и преместването на деца.

