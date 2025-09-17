Общината купи професионална машина за полагане на пътна маркировка

Община Разград вече има професионална машина за полагане на пътна маркировка, с която работниците от „Ремонтстрой“ ще опресняват маркировката по улиците, съобщиха от местната администрация.

Машината пристигна днес в базата на общинското предприятие, а на инструктажа от управителя на фирмата доставчик Иван Коледжиков присъстваха и зам.-кметовете Полина Иванова и Хабибе Расим. Машината е с висока производителност и универсалност. Подходяща е за боядисване на пешеходни пътеки, очертаване на паркоместа, бордюри и други.

Ако времето позволи и улиците са сухи, новата машина ще започне работа още утре с опресняване на маркировката на пешеходните пътеки в районите около училищата в Разград.

Новата машина е купена със собствени бюджетни средства в изпълнение на ангажимента на местната управа за подобряване на инфраструктурата в общината.

/e-Razgrad/

