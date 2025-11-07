Обходен маршрут заради катастрофа между два камиона на околвръстното на Разград

Обходен маршрут се въвежда за пътуващите по направление Варна-Русе заради тежка катастрофа, съобщиха от полицията.

Сблъсъкът е станал около 9.30 часа на околовръстното на Разград, в участъка между „Пътна среща“ и разклона към Разград в посока Варна. Два варненски камиона се движат в посока Русе. Вдясно на пътя е имало спрял автомобил „Ауди“, който първият камион успял да заобиколи и да отмине, но вторият се удря челно в пътуващ към Варна товарен камион – гондола. Двамата водачи са откарани в болницата, където в момента се изяснява състоянието им. Шофьорът на идващия откъм Русе камион е 58-годишен от Разград, а на този от Варна – 21-годишен от село Топчии. Продължава огледът на местопроизшествието и изясняването на всички обстоятелства, довели до инцидента. Въведен е обходен маршрут Варна – улица „Добруджа“ – Гаров път – Русе за всички превозни средства.

