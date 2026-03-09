Обучени кучета помагат на граничните полицаи

Обучени кучета са безценни помощници на граничните полицаи и митничарите на граничен пункт „Капитан Андреево“.

Преди дни служебното куче Пирин откри 46 кг канабис укрит в лек автомобил, пътуващ от Сърбия за Турция.

На 4 март около 16.30 часа на изход леки автомобили пристига лек автомобил с чужда регистрация. Лицето, което управлява автомобила също е чужд граждани с двойно гражданство, албанско и сръбско. След анализ на риска съвместно с гранична полиция е отбит лекият автомобил за митническа проверка. В кухините на превозното средство в пода и в калниците, те са фабрични кухини, които са преработени в тайници, са открити 107 пакета зелена тревиста маса. След полевия наркотест отговаря на марихуана. Тя е с количество 45 кг, 760 гр. За над 330 хиляди евро е оценено това количество, разказа пред БНТ Красимир Чапкънов – началник на оперативно звено на Митнически пункт „Капитан Андреево“.

На ГКПП „Капитан Андреево“ имаме 4 служебни кучета, като 3 от тях са за разкриване на взривни вещества, а конкретно кучето Пирин е за разкриване на наркотични вещества. По случая, който беше от 4 март, тази проверка беше в резултат на постъпила предварителна информация в Главна дирекция „Гранична полиция“. Благодарение на водача, който се занимава с служебното куче, при наличие на наркотично вещество в моторното превозно средство, служебното куче се ориентира и дава знак за по-обстойна проверка и насочва евентуалното място, където е укрито веществото, разказа Яни Пейчев, началник на ГКПП „Капитан Андреево“.

Нашият репортер Цанка Семерджиева допълни още, че шофьорите трябва да се движат внимателно, тъй като в посока граничния пункт след Свиленград има около 10 километра товарни камиони. Повечето от тях са в аварийната лента, но на места са и в двете ленти за движение.

