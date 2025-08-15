Обсъдиха мерки срещу шарката по овцете и козите и синия език по преживните животни

Зам.-кметът на Разград Зорница Евгениева откри и ръководи заседание на Постоянно действащата общинска епизоотична комисия, съобщиха от пресслужбата на местната администрация.

Тя и директорът на Областна дирекция по безопасност на храните д-р Върбан Белчев представиха пред участниците в комисията решенията на Областната епизоотична комисия за предприемане на мерки срещу разпространението на болестите шарка по овцете и козите и син език по преживните животни. На територията на областта, съответно и на общината, няма регистрирани случаи на двете заболявания, но е необходимо да се извършат превантивни дейности по отношение на запознаване на фермерите с признаците и с последствията от разпространение на двете заболявания. При установена шарка при овце и кози се извършва евтаназия на животните, обясни д-р Белчев. В момента в България има установени 109 огнища в областите Пловдив, Стара Загора и Хасково. В Гърция огнищата са 416, н Румъния – 21, в Турция – 56. Има ваксина срещу заболяването, но българските власти не са предприемали подобна мярка, тъй като при прилагането й за продължителен период се налага забрана за износ на продукти от този вид животни.

Д-р Върбан Белчев призова кметовете на населени места, които участваха в заседанието, да сигнализират своевременно при установяване на нерегламентирана търговия с животни, тъй като по този начин може да се внесе зараза. И уточни, че при консумация на месо и мляко от болни животни няма опасност от заразяване на хората.

Зорница Евгениева призова кметовете да предложат места за загробване на болни животни, тъй като към момента на територията на общината има един такъв терен – край Дряновец, а според решението на Областната епизоотична комисия е необходимо броят на тези площадки да се увеличи.

Със своя заповед на кметът на Разград ще обобщи решенията на комисията за ограничаване на разпространението на заболяванията.

На територията на община Разград към момента се отглеждат 4730 овце и 849 кози – стана ясно още по време на заседанието.

