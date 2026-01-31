Преустановен е протестът на шофьорите на камиони от Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

През изминалите дни шофьорите блокираха тежкотоварните терминали на сухопътните граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) към страните от Шенгенското пространство, включително България.

Обстановката по ГКПП на Република България с Република Сърбия постепенно се нормализира, като няма значителни затруднения на движението през съответните терминали, допълниха от МВнР.

