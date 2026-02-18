Обстановката започва да се нормализира, без ток в община Разград е само квартал „Добровски“ в областния град

Към обедните часове на 18 февруари обстановката започва да се нормализира – установи при огледи в различни райони на община Разград Кметът Добрин Добрев.

Припомняме, че ситуацията бе усложнена към 4 часа тази нощ, когато при много силни пориви на ураганен вятър снегопочистването бе невъзможно. Това наложи и обявяване на деня 18 февруари за неучебен за училищата в общината.

Към момента са почистени основните пътни артерии в град Разград, машините преминават към по-второстепенни улици в населеното място, почистват се и тротоари. Общинската пътна мрежа е трудно проходима при зимни условия и Община Разград апелира към гражданите, ако нямат неотложна работа, да не предприемат пътувания.

С почистването освен снегопочистващата фирма „Уейст Солюшънс България“ са ангажирани и работници от общинските предприятия „Паркстрой“ и „Ремонтстрой“, както и служителите от Синя зона, наета е допълнителна техника. Очаква се до края на деня всички улици и пътища да са проходими при зимни условия.

Към 8,00 ч. без електричество бяха 4 населени места и един квартал в Разград, към момента токът е възстановен в селата, работи се по отстраняване на авариите в квартал „Добровски“.

Община Разград призовава гражданите и собствениците на търговски и други обекти да почистят снега пред имотите си.

Пресцентър на общината

